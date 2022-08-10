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Первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind

Первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind
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Warner Bros. Discovery выпустила первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind. Это продолжение подсерии Legends, которая уже рассказывала о мести Скорпиона в Scorpion's Revenge и про битву между представителями разных миров в Battle of the Realms.

Судя по всему, одним из главных героев Snow Blind станет Саб-Зиро — по крайней мере на это намекает сам ролик. Анимационный фильм выйдет 8 октября в цифровых сервисах компании, а также в физическом формате.

Кроме того Warner Bros. работает над сиквелом фильма «Мортал Комбат», вышедшем в 2021 году, а также над новой игрой в серии, слухи о которой всплывают то тут, то там. К сожалению, полноценный анонс новой части в серии не стоит ждать в ближайшее время.

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