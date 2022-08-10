Эксперты отложили выход обзора «Человека-паука» для ПК из-за множества патчей

Большинство СМИ уже поделились своим мнением про ПК-версию «Человека-паука» (Sony в России не раздавала игру прессе), однако главные технические эксперты из Digital Foundry решили отложить выпуск обзорного материала.

Дело в том, что разработчики из Nixxes постоянно выпускают новые патчи — до релиза ещё пара суток, поэтому разработчики наверняка успеют сделать несколько заплаток. По словам DF, некоторые обновления серьёзно меняют восприятие, поэтому сейчас нет смысла говорить о финальном результате.

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К примеру, до недавнего патча у ПК-версии были проблемы на популярных видеокартах GTX 1060 и RX 580 — периодически возникали подвисания, а общая производительность была довольно нестабильной. Сейчас ситуация уже стабильнее, но в DF рассчитывают на дальнейшие улучшения.

Обратите внимание на графики производительности

В целом Digital Foundry даже сейчас называют ПК-версию отличной — у неё есть определённые проблемы, с которыми Nixxes наверняка справится. Среди огромных достоинств порта эксперты отмечают отличную адаптацию под разные соотношения сторон (даже под пузатые 4:3) и реализацию трассировки лучей.

Видеокарта RTX 3090 позволяет запустить игру в динамическом 6К при 30 FPS, что значительно улучшает качество отражений через трассировку лучей.

А вот на Steam Deck игру работает вообще отлично: стабильные 30 FPS в 800р.

«Человек-паук» выходит послезавтра на ПК. Сейчас игра также доступна на PS4 и PS5. В России официального релиза не будет, а предзаказавшие уже могут начать предварительную загрузку. Позже осенью на ПК также выйдет «Человек-паук: Майлз Моралес».