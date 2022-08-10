Дату релиза долгожданной стратегии Victoria 3 назовут к концу месяца
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Paradox Interactive опубликовала зашифрованную телеграмму, посвящённую Victoria 3. Пользователи очень быстро её расшифровали — оказалось, что речь идёт об анонсе даты выхода долгожданной стратегии и старте предзаказов.
Прибытие на восьмую платформу 30 числа. Доставка живой картинки и информации о бронировании.
Чуть позже Paradox подтвердила, что сообщение расшифровано верно — 30 августа компания представит дату релиза и откроет предзаказы. Так что фанатам осталось ждать совсем недолго.
Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 гг. и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени.
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