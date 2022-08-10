Фото: Джонни Депп в образе Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»

Французская кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый кадр из фильма Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»), в котором Джонни Депп сыграет Людовика XV, короля Франции. Это будет первая крупная роль актёра за последние пять лет — на карьеру артиста повлияли судебные тяжбы, в которых он победил в начале июня.

Фото: Why Not Productions

Прямо сейчас идут съёмки картины, которые расскажут о мадам Дюбарри — жене Людовика XV. Фильм сначала выпустят в кинотеатрах Франции, а затем лента появится на Netflix, который и профинансировал картину. Режиссёром выступит Майвенн Ле Беско, она же сыграет мадам Дюбарри, одну из избранниц короля.

Премьера «Жанны Дюбарри» намечена на 2023 год. Прямо сейчас идёт съёмочный процесс картины.