Фото: Джонни Депп в образе Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»
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Французская кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый кадр из фильма Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»), в котором Джонни Депп сыграет Людовика XV, короля Франции. Это будет первая крупная роль актёра за последние пять лет — на карьеру артиста повлияли судебные тяжбы, в которых он победил в начале июня.
Фото: Why Not Productions
Прямо сейчас идут съёмки картины, которые расскажут о мадам Дюбарри — жене Людовика XV. Фильм сначала выпустят в кинотеатрах Франции, а затем лента появится на Netflix, который и профинансировал картину. Режиссёром выступит Майвенн Ле Беско, она же сыграет мадам Дюбарри, одну из избранниц короля.
Премьера «Жанны Дюбарри» намечена на 2023 год. Прямо сейчас идёт съёмочный процесс картины.
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