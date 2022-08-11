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Virtus.pro победила RNG в плей-офф PGL Arlington Major 2022 и вышла в топ-8

Virtus.pro победила RNG в плей-офф PGL Arlington Major 2022 и вышла в топ-8
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Российская команда Virtus.pro выиграла у Royal Never Give Up из Китая в рамках глобального турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Матч нижней сетки завершился со счётом 2:0.

На протяжении первом сета VP (из-за санкций выступает под тэгом Outsiders) действовала вторым номером, но на поздней стадии приняла грамотные макро-решения и воспользовалась ошибками соперника. После столь яркой игры вторая карта полностью прошла под диктовку пятёрки из России.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Раунд 1 (нижняя сетка)
11 августа 2022, четверг. 01:15 МСК
Outsiders
Окончен
2 : 0
Royal Never Give Up

В результате RNG покидает турнир без рейтинговых очков и теряет все шансы попасть на напрямую. Virtus.pro для выхода на чемпионат мира по Dota 2 потребуется выиграть ещё один матч либо надеяться на поражение Fnatic в матче с beastcoast.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также путёвки на чемпионат мира The International 2022.

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