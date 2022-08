EG и Liquid вылетели с турнира по итогам седьмого дня PGL Arlington Major по Dota 2

На глобальном киберспортивном турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 завершились все матчи второго игрового дня плей-офф. В результате сразу три команды закончили борьбу на турнире за пределами призовой восьмёрки.

Европейский коллектив Team Liquid со счётом 1:2, а чуть позже американская Evil Geniuses с аналогичным результатом уступила Entity Gaming из Европы. В последнем матче дня Virtus.pro (Outsiders) из России победила представителей Китая Royal Never Give Up — 2:0.

Фото: FISSURE

По итогам EG, Liquid и RNG вместе с проигравшим завтрашней серии beastcoast — Fnatic поделят 9-12 место и покинут мэйджор без призовых и рейтинговых очков Dota Pro Circuit.

Team Liquid и Royal Never Give Up потеряли шансы напрямую попасть на чемпионат мира The International 2022 и теперь сыграют в региональных отборочных.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также путёвки на The International 2022.