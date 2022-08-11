Павел Дуров обвинил Apple в задержке «революционного» обновления для «Телеграм»

Основатель «Телеграм» Павел Дуров написал в своём канале о непонятной политике Apple, которая тормозит развитие мессенджера и не даёт ему сделать революцию в общении людей.

По словам Дурова, вместе с Apple экономический ущерб наносит и Google. Компании облагают разработчиков приложений налогом в размере 30%. Это сильно деморализует.

Наше предстоящее обновление, которое вот-вот произведёт революцию в том, как люди выражают себя в сообщениях, застряло в «обзоре» Apple на две недели без объяснения причин или каких-либо отзывов, предоставленных компанией.

Также Дуров отметил, что раз «Телеграм» получает такое обращение со стороны гигантских компаний, то что происходит с более мелкими приложениями.

Экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической индустрии, не будет отменён.

Apple и Google пока не отреагировали на слова Павла Дурова.