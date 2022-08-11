Названы актёры на роли Сэма и Генри в сериале The Last of Us

Издание IGN объявило четырёх актёров, которые сыграют в сериале The Last of Us. Роль братьев Сэма и Генри воплотят Кейвонн Вудард и Ламар Джонсон соответственно.

Также в шоу появятся и новые персонажи, которых не было в игре. Грэм Грин и Элейн Майлз сыграют роль Марлона и Флоренс. Это семейная пара, которая выживает в одиночку. Других подробностей не появилось.

Генри из The Last of Us и Ламар Джонсон

Сэм из The Last of Us и Кейвонн Вудуард

Шоу The Last of Us посвятят событиям игры, однако авторы сериала добавят и свои элементы. По данным, первый трейлер сериала покажут 26 сентября. В этот день PlayStation отмечает День The Last of Us, так что дата вполне подходящая.

Премьера сериала должна состояться в 2023 году. Педро Паскаль сыграет Джоэла, а Белла Рэмси исполнит роль Элли.