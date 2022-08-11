Самый свирепый боец: свежий ролик Marvel's Midnight Suns посвятили Росомахе

FIraxis выпустила очередной трейлер Marvel's Midnight Suns, который знакомит геймеров с Росомахой. Через несколько дней выйдет подробный геймплейный ролик про героя.

Само собой, основные атаки Росомаха проводит своими когтями. Также персонаж сможет накапливать ярость, после чего совершать очень мощные удары и наносить больше урона. Судя по ролику, ещё у Росомахи будет какой-то навык, благодаря которому он загорается пламенем, как и его когти.

Разработкой Marvel's Midnight Suns занимаются создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из студии Firaxis Games. Совсем недавно релиз игры отложили с октября 2022 года на 2023-й. Проект должен выйти до апреля.

Поиграть в Marvel's Midnight Suns можно будет на всех актуальных платформах.