Самый свирепый боец: свежий ролик Marvel's Midnight Suns посвятили Росомахе
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FIraxis выпустила очередной трейлер Marvel's Midnight Suns, который знакомит геймеров с Росомахой. Через несколько дней выйдет подробный геймплейный ролик про героя.
Само собой, основные атаки Росомаха проводит своими когтями. Также персонаж сможет накапливать ярость, после чего совершать очень мощные удары и наносить больше урона. Судя по ролику, ещё у Росомахи будет какой-то навык, благодаря которому он загорается пламенем, как и его когти.
Разработкой Marvel's Midnight Suns занимаются создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из студии Firaxis Games. Совсем недавно релиз игры отложили с октября 2022 года на 2023-й. Проект должен выйти до апреля.
Поиграть в Marvel's Midnight Suns можно будет на всех актуальных платформах.
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