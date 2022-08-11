Из-за будущих убытков и оттока людей в Disney+ добавят рекламу

Disney опубликовала квартальный отчёт — и компании не позавидуешь. Disney+ понёс убыток в размере $ 1 млрд, поэтому корпорация поделилась новыми планами по развитию сервиса.
Прямо сейчас на онлайн-кинотеатр подписано 152 млн человек: довольно внушительная цифра, однако 58 млн из них — индийские подписчики Disney+ Hotstar. Недавно компания потеряла права на премьер-лигу по крикету — и теперь корпорация ожидает резкого оттока аудитории в стране. В связи с этим Disney понизила планы роста сервиса и разделила их на две части: к 2024 году ожидается 135-165 млн подписчиков Disney+ и 80 млн подписчиков Disney+ Hotstar. Изначально компания целилась в 230-260 млн человек.
Также с 8 декабря на базовом тарифе Disney+ за $ 8 появится реклама. А если зритель не хочет смотреть 15-секундные ролики, то ему придётся заплатить уже $ 11 за премиум-тариф. Наверняка этот ход также приведёт к оттоку аудитории.
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