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Счастливый Том Хиддлстон, Сильвия и «Макдональдс» — на фото со съёмок 2-го сезона «Локи»

Счастливый Том Хиддлстон, Сильвия и «Макдональдс» — на фото со съёмок 2-го сезона «Локи»
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Сейчас Marvel Studios занимается съёмками второго сезона сериала «Локи». В Сеть, как обычно и бывает, попали фотографии, на которых можно увидеть ключевых персонажей шоу.

В частности, на фото засветился улыбающийся Том Хиддлстон в образе Локи, Софи Ди Мартино в роли Сильвии и вывеска «Макдональдса». Также можно заметить и Мобиуса, которого сыграл Оуэн Уилсон.

«Локи» считается одним из самых успешных сериалов Marvel Studios как в плане отзывов, так и в плане просмотров на сервисе Disney+.

Премьера второго сезона «Локи» состоится в 2023 году в сервисе Disney+. Сюжетно он продолжит первый сезон и покажет бога коварства и лжи с новых сторон. Сезон обещает быть эмоциональным и насыщенным на разные события.

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