Фанаты создали трейлер Resident Evil 9 со всеми злодеями хоррора
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Энтузиасты с канала Teaser Play продолжают демонстрировать возможности движка Unreal Engine 5. В этот раз они выпустили небольшой короткометражный фильм по мотивам потенциальной Resident Evil 9. В нём встретились главные злодеи франшизы: от Немезиса до Джека Бейкера и Мистера Икса. В итоге Леон Кеннеди понимает, что ему не под силу одолеть всех врагов разом — как вдруг за его спиной оказывается Леди Димитреску.
В описании ролика авторы на всякий случай уточнили, что это всего лишь фанатское видео. Вряд ли мы увидим что-то подобное в настоящей Resident Evil 9 от Capcom, однако идея, безусловно, интересная.
Ближайшим релизом франшизы станет ремейк Resident Evil 4, который выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
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