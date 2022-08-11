Фанаты создали трейлер Resident Evil 9 со всеми злодеями хоррора

Энтузиасты с канала Teaser Play продолжают демонстрировать возможности движка Unreal Engine 5. В этот раз они выпустили небольшой короткометражный фильм по мотивам потенциальной Resident Evil 9. В нём встретились главные злодеи франшизы: от Немезиса до Джека Бейкера и Мистера Икса. В итоге Леон Кеннеди понимает, что ему не под силу одолеть всех врагов разом — как вдруг за его спиной оказывается Леди Димитреску.

В описании ролика авторы на всякий случай уточнили, что это всего лишь фанатское видео. Вряд ли мы увидим что-то подобное в настоящей Resident Evil 9 от Capcom, однако идея, безусловно, интересная.

Ближайшим релизом франшизы станет ремейк Resident Evil 4, который выйдет 24 марта 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.