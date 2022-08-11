Из тюрьмы до вершин НБА: фанаты выпустили трейлер NBA 2K23 с Уиллемом Дефо

Фанаты NBA 2K с канала Y2K Sports выпустили собственный концептуальный трейлер карьеры за игрока в NBA 2K23. По сюжету молодой и перспективный баскетболист садится в тюрьму на 2 года за хранение оружия. Он уже думал, что его карьере конец, однако в дело вступает тренер малоизвестной команды, роль которого исполняет Уиллем Дефо.
Тренер поручается за игрока и частенько навещает того в тюрьме. Спустя два года игрок выходит на свободу и становится суперзвездой НБА — вопреки едким вопросам журналистов и болельщиков. Фанаты высоко оценили трейлер: некоторые отметили, что работу энтузиастов выдают разве что не самая лучшая графика и анимации.
NBA 2K23 поступит в продажу 8 сентября на ПК и консолях. Что касается режима карьеры за игрока, то он будет гораздо проще, чем в фанатском трейлере.
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