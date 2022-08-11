Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Розовой пантеры» Стив Мартин уходит из кино

Звезда «Розовой пантеры» Стив Мартин уходит из кино
Комментарии

Легендарный комик и актёр Стив Мартин сообщил в разговоре с изданием The Hollywood Reporter, что уходит из кино. Он больше не будет сниматься в фильмах, его последней работой станет роль в сериале «Убийства в одном здании».

Мартин отметил, что после окончания сериала он не собирается искать другие роли. По словам актёра, он даже не будет появляться в камео. На своей карьере он ставит точку.

Когда это телешоу кончится, я не собираюсь искать другое. Также я не буду искать для себя другие фильмы. Я не хочу сниматься в камео. Как ни странно, но это всё.

Кадр из фильма «Розовая пантера 2»

К тому же Мартин и ранее говорил о желании уйти на пенсию, однако, похоже, сейчас принял окончательное решение по этому вопросу. Сейчас актёру 76 лет.

Мартина можно знать по фильмам «Розовая пантера», «Отец невесты», «Весь я» и многим другим картинам.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022