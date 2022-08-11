Звезда «Розовой пантеры» Стив Мартин уходит из кино
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Легендарный комик и актёр Стив Мартин сообщил в разговоре с изданием The Hollywood Reporter, что уходит из кино. Он больше не будет сниматься в фильмах, его последней работой станет роль в сериале «Убийства в одном здании».
Мартин отметил, что после окончания сериала он не собирается искать другие роли. По словам актёра, он даже не будет появляться в камео. На своей карьере он ставит точку.
Когда это телешоу кончится, я не собираюсь искать другое. Также я не буду искать для себя другие фильмы. Я не хочу сниматься в камео. Как ни странно, но это всё.
Кадр из фильма «Розовая пантера 2»
К тому же Мартин и ранее говорил о желании уйти на пенсию, однако, похоже, сейчас принял окончательное решение по этому вопросу. Сейчас актёру 76 лет.
Мартина можно знать по фильмам «Розовая пантера», «Отец невесты», «Весь я» и многим другим картинам.
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