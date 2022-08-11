Нет, Elden Ring не добавят в Game Pass

Пользователи Сети обратили внимание, что у Elden Ring и некоторых других игр появились отметки о появлении в Xbox Cloud Gaming и Xbox Game Pass.

Геймеры предположили, что Microsoft скоро добавит экшен FromSoftware в подписку, но на самом деле это обыкновенная ошибка. Elden Ring не появится в Game Pass. По крайней мере, в ближайшее время точно. На ошибку указал редактор издания The Verge Том Уоррен. По его словам, Microsoft всё поправила.

Если вы видели, что Elden Ring и другие игры выглядят так, как будто в них можно играть через Xbox Cloud Gaming или Xbox Game Pass, это не так. Microsoft говорит, что это ошибка, и она уже исправлена.

Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.