Нет, Elden Ring не добавят в Game Pass
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Пользователи Сети обратили внимание, что у Elden Ring и некоторых других игр появились отметки о появлении в Xbox Cloud Gaming и Xbox Game Pass.
Геймеры предположили, что Microsoft скоро добавит экшен FromSoftware в подписку, но на самом деле это обыкновенная ошибка. Elden Ring не появится в Game Pass. По крайней мере, в ближайшее время точно. На ошибку указал редактор издания The Verge Том Уоррен. По его словам, Microsoft всё поправила.
Если вы видели, что Elden Ring и другие игры выглядят так, как будто в них можно играть через Xbox Cloud Gaming или Xbox Game Pass, это не так. Microsoft говорит, что это ошибка, и она уже исправлена.
Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
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