Видеокарту Intel Arc A750 сравнили с RTX 3060 и проверили в самых тяжёлых играх

Intel выпустила новый ролик, посвящённый видеокарте Arc A750. В этот раз её вновь сравнили с конкурентом в лице GeForce RTX 3060 в самых разных играх: от F1 22 до Battlefield 2042, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077, поддерживающих технологии DirectX 12 и Vulcan.
При разрешении 1080р (1920х1080 пикселей) на ультра-настройках Arc A750 в среднем оказалась на 3–5% мощнее RTX 3060. Однако в некоторых играх, включая Warzone и Dolmen, чип от NVIDIA вышел победителем.
Сравнение частоты кадров у Arc A750 и RTX 3060 в 1080р
При разрешении 1440р (2560х1440 пикселей) результаты оказались схожими. RTX 3060 также вырвалась вперёд в Dolmen, однако заметно уступила в Warframe и F1 21.
Сравнение частоты кадров у Arc A750 и RTX 3060 в 1440р
Примечательно, что Intel не показала тестов в играх с поддержкой DirectX 11 — вполне возможно, компания ещё не успела оптимизировать видеокарту под более старую технологию.
Intel Arc A750 поступит в продажу до конца 2022 года. Компания до сих пор не представила полную линейку и не объявила точных характеристик видеокарт.
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