Unity показала невероятно реалистичный ролик со львом и львёнком в 4К

На мероприятии SIGGRAPH 2022 компания Unity, разработчик одноимённого движка, представила небольшое и очень милое демо со львом и львёнком. Ролик записан в качестве 4К при 30 кадрах в секунду.

Особенный упор авторы сделали на реалистичную симуляцию шерсти — она действительно выглядит здорово. Её разработали с помощью инструментов компании Weta Digital, известной по созданию спецэффектов к трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит». Как заявили в Unity, это самый быстрый и удобный инструмент для работы с реалистичной симуляцией волос, с которым они когда-либо работали.

Вместе с инструментами Weta Digital использовались и технологии Unity. В ближайшее время компания выпустит обновлённую версию движка с поддержкой улучшенной симуляции и рендеринга.