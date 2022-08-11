Авторы DOOM и Quake упростят имена своих игр в Steam

Разработчики из id Software решили упростить названия своих культовых игр, чтобы геймеры больше не путались в названиях. Некоторые изменения вступили в силу уже 10 августа.

Серия DOOM

Ultimate DOOM переименуют в DOOM (1993).

DOOM II будет включать в себя Final DOOM и Master Levels. Их можно будет запустить по отдельности.

DOOM 3 объединят в набор с расширением Resurrection of Evil и DOOM 3: BFG Edition. Каждый проект тоже можно будет запустить отдельно. Владельцы DOOM 3 или DOOM 3: BFG Edition получат апгрейд до полной версии бесплатно.

Серия Quake

Quake II и наборы миссий The Reckoning c Ground Zero совместят в одну установку с выбором трёх версий при запуске.

Quake III Arena и Quake III Team Arena также запакуют в один набор с выбором конкретной версии при запуске.

Также некоторые игры серий DOOM и Quake исчезнут из поиска в Steam, однако они останутся в библиотеках игроков.

Какие игры пропадут из поиска Steam