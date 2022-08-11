Авторы DOOM и Quake упростят имена своих игр в Steam
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Разработчики из id Software решили упростить названия своих культовых игр, чтобы геймеры больше не путались в названиях. Некоторые изменения вступили в силу уже 10 августа.
Серия DOOM
- Ultimate DOOM переименуют в DOOM (1993).
- DOOM II будет включать в себя Final DOOM и Master Levels. Их можно будет запустить по отдельности.
- DOOM 3 объединят в набор с расширением Resurrection of Evil и DOOM 3: BFG Edition. Каждый проект тоже можно будет запустить отдельно. Владельцы DOOM 3 или DOOM 3: BFG Edition получат апгрейд до полной версии бесплатно.
Серия Quake
- Quake II и наборы миссий The Reckoning c Ground Zero совместят в одну установку с выбором трёх версий при запуске.
- Quake III Arena и Quake III Team Arena также запакуют в один набор с выбором конкретной версии при запуске.
Также некоторые игры серий DOOM и Quake исчезнут из поиска в Steam, однако они останутся в библиотеках игроков.
Какие игры пропадут из поиска Steam
- Quake II Demo
- Quake III Arena Demo
- Quake III Team Arena Demo
- Quake III Team Arena (войдёт в Quake III Arena)
- Final DOOM (устанавливается с DOOM II)
- Master Levels for DOOM II (устанавливается с DOOM II)
- Quake II Mission Pack: The Reckoning (добавлена в лаунчер Quake II)
- Quake II Mission Pack: Ground Zero (добавлена в лаунчер Quake II)
- DOOM 3: Resurrection of Evil (устанавливается с DOOM 3)
- DOOM 3: BFG Edition (устанавливается с DOOM 3)
- DOOM Classic Complete Bundle (заменён на DOOM Classic Bundle)
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