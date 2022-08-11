PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание третьего дня плей-офф и прямые трансляции

В эти дни в США проходит глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Участники турнира ведут борьбу за титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также за прямые путёвки на осенний чемпионат мира The International.

Сегодня, 11 августа, пройдут три матча стадии плей-офф. Сначала в нижней сетке определится последняя команда топ-8 турнира, а затем состоятся полуфинальные матчи верхней сетки — их победители обеспечат себе места в тройке лучших.

Расписание PGL Arlington Major на 11 августа:

18:00. Fnatic (Азия) — beastcoast (Перу);

21:00. PSG.LGD (Китай) — OG (Европа);

0:00. Team Spirit (Россия) — Team Aster (Китай).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.