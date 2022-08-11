Вышла бесплатная Rumbleverse. Это файтинг и королевская битва

Наконец-то состоялась премьера Rumbleverse — «броулер-рояля», или, если попроще, королевской битвы с рукопашными боями. Это бесплатная игра от студии Iron Galaxy — не последних людей в жанре, которые несколько лет занимались поддержкой последней Killer Instinct.

Игра собрала хорошие отзывы во время тестирования, поэтому издатель в лице Epic Games не торопился с релизом, давая разработчикам больше времени для подготовки стабильного и успешного продукта в первый день запуска.

Сейчас команда Rumbleverse потихоньку готовится к старту первого сезона со всеми традиционными для онлайн-блокбастеров вещами — боевыми пропусками, тематическими событиями и тому подобным.

Rumbleverse вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК (Epic Games Store).