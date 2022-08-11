Xiaomi представила робота CyberOne. Он умеет распознавать эмоции людей

Китайская компания Xiaomi анонсировала своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne. Его рост составляет 177 см, вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения робота — 3,6 км/ч.

CyberOne оснащён множеством сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и даже реагировать на них. Робот способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая до 45 человеческих эмоций. Кроме того, CyberOne способен переносить небольшие предметы.

В компании заявляют, что робот может стать помощником в домашнем хозяйстве, признавая, что до по-настоящему «умных» образцов CyberOne ещё далеко. Xiaomi не назвала стоимость и дату поступления андроида в продажу.

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