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Фирменное безумие — в трейлере шестого сезона сериала «Рик и Морти»

Фирменное безумие — в трейлере шестого сезона сериала «Рик и Морти»
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Adult Swim выпустила дебютный трейлер шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Если судить по ролику, фанатов ждёт очередной сезон, полный безумия и искромётных шуток. Например, в одной из сцен Рик сражается, используя собственные конечности как оружие, а в другой — издевается над племянницей, которая не смотрела фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

Первый эпизод шестого сезона выйдет уже 4 сентября. Дальнейшие эпизоды будут выходить еженедельно.

«Рик и Морти» — сатирический мультсериал про учёного Рика и его внука Морти, вдохновлённый персонажами из «Назад в будущее». Герои путешествуют по различным планетам и даже мирам, встречают удивительных созданий и вляпываются в различные передряги.

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