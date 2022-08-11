«Донат в нашей игре необязателен». EA не откажется от лутбоксов в FIFA 23

На протяжении последних лет Electronic Arts постоянно участвует в судебных разбирательствах из-за режима Ultimate Team в серии FIFA. Всё дело в лутбоксах — наборах со случайным содержимым, которые можно приобретать как за игровую валюту, так и за реальные деньги. В результате в Бельгии и Нидерландах сама система паков немного видоизменена, а в Великобритании за механикой пристально следят регуляторы.

Судя по всему, EA Sports не особо смущают потенциальные риски, поэтому лутбоксы будут и в FIFA 23. В компании в очередной раз напомнили, что покупать их можно в том числе и за виртуальные деньги — большинство игроков именно так и поступает.

Наборы FUT работают одинаково независимо от того, купил ли их игрок или заработал в процессе. Большинство людей вообще не тратят деньги в FIFA. Девять из 10 наборов FUT, которые игроки открыли в FIFA 22, они заработали или купили с помощью внутриигровой валюты.

О чём не рассказала EA, так это о том, что те самые редкие донатеры оставляют очень приличные суммы в игре, надеясь поймать своего любимого футболиста. А ведь шанс на выпадение какого-нибудь Килиана Мбаппе составляет менее 1%.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России.