«Донат в нашей игре необязателен». EA не откажется от лутбоксов в FIFA 23

На протяжении последних лет Electronic Arts постоянно участвует в судебных разбирательствах из-за режима Ultimate Team в серии FIFA. Всё дело в лутбоксах — наборах со случайным содержимым, которые можно приобретать как за игровую валюту, так и за реальные деньги. В результате в Бельгии и Нидерландах сама система паков немного видоизменена, а в Великобритании за механикой пристально следят регуляторы.
Судя по всему, EA Sports не особо смущают потенциальные риски, поэтому лутбоксы будут и в FIFA 23. В компании в очередной раз напомнили, что покупать их можно в том числе и за виртуальные деньги — большинство игроков именно так и поступает.
Наборы FUT работают одинаково независимо от того, купил ли их игрок или заработал в процессе. Большинство людей вообще не тратят деньги в FIFA. Девять из 10 наборов FUT, которые игроки открыли в FIFA 22, они заработали или купили с помощью внутриигровой валюты.
О чём не рассказала EA, так это о том, что те самые редкие донатеры оставляют очень приличные суммы в игре, надеясь поймать своего любимого футболиста. А ведь шанс на выпадение какого-нибудь Килиана Мбаппе составляет менее 1%.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России.
- 11 августа 2022
-
20:47
-
20:47
-
20:03
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
15:57
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:13
-
13:55
-
13:38
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:14
-
10:38
-
10:14
-
09:36
-
04:33
-
04:16
- 10 августа 2022
-
23:44
-
20:55