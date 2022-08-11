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Стример Finargot раскрыл следующего героя Dota 2

Стример Finargot раскрыл следующего героя Dota 2
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Стример Дмитрий Finargot Плюснин сообщил, что в Dota 2 может появиться ещё один играбельный персонаж из аниме «DOTA: Кровь Дракона» — это дочь Селемины и Инвокера, которую зовут Филомина.

В одной из сюжетных веток сериала, посвящённого игре от Valve, Инвокер пытался спасти Филомину от множества проблем, создав для неё отдельную вселенную. В третьем сезоне Dragon's Blood, который вышел сегодня, повзрослевшей девушке отводится слишком много экранного времени — возможно, это связано с тем, что именно Филомина будет добавлена в Dota 2 в одном из следующим патчей.

Ранее авторы аниме-сериала по Dota 2, отвечая на вопросы подписчиков, подтвердили, что следующий новый персонаж в Dota 2 будет показан в «DOTA: Кровь Дракона».

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