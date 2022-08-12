Team Spirit вышла в финал PGL Arlington Major 2022, обыграв китайскую Aster

На глобальном киберспортивном турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 завершились все матчи третьего игрового дня плей-офф.



Азиатский коллектив Fnatic проиграл beastcoast из Перу и покинул чемпионат, а также лишился всех шансов пройти на главный мировой турнир The International 2022 напрямую — последние слоты в топ-12 рейтинга Dota Pro Circuit заняли Evil Geniuses и Virtus.pro.

Новость по теме Российская Virtus.pro вышла на The International 2022 по Dota 2

В первом полуфинале китайская PSG.LGD смогла перевернуть ход матча с OG и стала первым финалистом верхней сетки. А вот их соотечественники из Team Aster неожиданно провалили матч с российской Team Spirit и упали в нижнюю сетку. «Драконы» же сыграют в малом финале с PSG.LGD 13 августа.

Сетка PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 на 12 августа Фото: FISSURE

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также путёвки на The International 2022.