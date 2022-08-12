Съёмки «Джокера 2» начнутся в декабре, над фильмом работает Мартин Скорсезе

По информации источников издания Production Weekly, вторую часть «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» начнут снимать в декабре 2022 года.
Режиссёром ленты вновь выступит Тодд Филлипс, а вот продюсером, судя по данным, числится Мартин Скорсезе — известный режиссёр, снявший «Остров проклятых», «Отступников», «Казино» и другие картины. Официальной информации про участие Скорсезе и даты съёмок пока нет. Забавно, но ещё до съёмок первого «Джокера» Скорсезе предлагали снять фильм, но тот отказался, поскольку это кинокомикс.
Детали второго «Джокера» держатся в секрете. Известно, что в фильме сыграет Леди Гага, а ведущая роль вновь за Хоакином Фениксом. Лента будет мюзиклом, при этом останется такой же взрослой и жестокой, как оригинал.
Оригинальный «Джокер» вышел в октябре 2019 года и собрал в прокате более $ 1 млрд. Фильм до сих пор считается одним из самых лучших по комиксам.
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