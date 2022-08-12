Утекли скриншоты и подробности новой Alone in the Dark. Игра выглядит отлично!

За несколько часов до анонса в сеть утекли скриншоты и описание грядущего перезапуска Alone in the Dark. За проект отвечает студия Pieces Interactive, наиболее известная по помощи в разработке Magicka 2 и Titan Quest, а издателем выступит THQ Nordic.
Новая Alone in the Dark опять выйдет без подзаголовка или цифры, а основная идея — вернуться к истокам. Хоррор сделают современным аналогом культовой игры 90-х. На выбор два персонажа — Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд. Им придётся отправиться в мрачный готический особняк, полный загадок, монстров и интересных для изучения локаций.
За сюжет отвечает шведский писатель Микаэль Хедберг, ранее отметившийся Amnesia: The Dark Descent и SOMA. Завязка проста: в 20-е годы прошлого века в США пропадает дядя Эмили. Частный детектив Эдвард Карнби соглашается на поиски, и это его приводит к особняку.
Приключение на стыке реальности, загадок и безумия сможет подорвать вашу уверенность в себе. Кому вы доверитесь, кому поверите и что сделаете дальше?
Alone in the Dark делают только для PS5, Xbox Series и ПК. Другие детали ожидаем вечером на шоу THQ Nordic. Старта в 22:00 мск.
Другие скриншоты
Обложка
- 12 августа 2022
-
10:27
-
09:58
-
09:50
-
09:18
-
04:53
- 11 августа 2022
-
22:41
-
21:24
-
20:47
-
20:47
-
20:03
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
15:57
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:13
-
13:55
-
13:38
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:14