Утекли скриншоты и подробности новой Alone in the Dark. Игра выглядит отлично!

За несколько часов до анонса в сеть утекли скриншоты и описание грядущего перезапуска Alone in the Dark. За проект отвечает студия Pieces Interactive, наиболее известная по помощи в разработке Magicka 2 и Titan Quest, а издателем выступит THQ Nordic.

Новая Alone in the Dark опять выйдет без подзаголовка или цифры, а основная идея — вернуться к истокам. Хоррор сделают современным аналогом культовой игры 90-х. На выбор два персонажа — Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд. Им придётся отправиться в мрачный готический особняк, полный загадок, монстров и интересных для изучения локаций.

За сюжет отвечает шведский писатель Микаэль Хедберг, ранее отметившийся Amnesia: The Dark Descent и SOMA. Завязка проста: в 20-е годы прошлого века в США пропадает дядя Эмили. Частный детектив Эдвард Карнби соглашается на поиски, и это его приводит к особняку.

Приключение на стыке реальности, загадок и безумия сможет подорвать вашу уверенность в себе. Кому вы доверитесь, кому поверите и что сделаете дальше?

Alone in the Dark делают только для PS5, Xbox Series и ПК. Другие детали ожидаем вечером на шоу THQ Nordic. Старта в 22:00 мск.

Другие скриншоты

Обложка