Источник: Beyond Good and Evil 2 будут делать ещё как минимум несколько лет

Том Хендерсон продолжает рассказывать про амбициозную Beyond Good and Evil 2. Согласно новой информации его источников, игра точно не выйдет в ближайшее время, поскольку на её разработку нужно как минимум несколько лет.

В 2020 году пост геймдизайнера проекта покинул Мишель Ансель. После этого разработку тайтла полностью перезапустили, и на данный момент игра выглядит менее завершённой, чем на демонстрации в 2018 году. Два источника поделились с Хендерсоном скриншотами и видео, но на условиях полной конфиденциальности.

Ранее Хендерсон рассказывал, что тестирование Beyond Good and Evil 2 стартовало в конце июля. Когда Ubisoft покажет проект, неизвестно.

Многие ждут Beyond Good and Evil 2, поскольку на сегодняшний день это самая амбициозная игра Ubisoft. Геймеры надеются, что у разработчиков получится действительно хороший проект.