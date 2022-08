Cult of the Lamb прервала череду провалов Devolver Digital. Игра превосходно стартовала

2022 год оказался тяжёлым для независимого издательства Devolver Digital — компания даже публично признала, что все игры стартовали ниже ожиданий. Самыми громкими провалами стали Shadow Warrior 3, Weird West и Trek to Yomi, но и релизы поменьше не оправдали ожиданий.

К счастью, вышедшая вчера, 11 августа, Cult of the Lamb прервала череду провалов — игра стартовала с пиковым онлайном в 61 780 человек. Для сравнения:

Weird West — 4621 человек;

Shadow Warrior 3 — 1651 человек;

Trek to Yomi — 855 человек.

Игра про культ ягнёнка стартовала на уровне кошачьего хита Stray от другого небольшого издательства Annapurna Interactive. У него тоже пиковый онлайн порядка 62 000 человек.

Для Devolver Digital сейчас важен любой успех — не так давно компания вышла на биржу, из-за чего стоимость издательства и интерес инвесторов теперь сильно зависят от показателей свежих релизов. К счастью, после Cult of the Lamb у компании ещё один громкий релиз — Return to Monkey Island.

Cult of the Lamb — приключение про ягнёнка, который должен создать культ путём тёмных ритуалов, рейдов и словоблудия. Всё это нужно для спасения властелина. Игра вышла на всех платформах и официально продаётся в России за 699 рублей в Steam.