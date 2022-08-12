Автор сериала «Остаться в живых»: Marvel следует выпускать меньше фильмов
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Многие режиссёры жалуются на то, что фильмы Marvel Studios заполонили всю киноиндустрию, и с этим нужно что-то делать. Многие относятся к этому нейтрально, а кто-то выражает больше негативных эмоций.
Автор сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф и шоураннер «Хранителей» 2019 года пообщался с журналистом издания Vulture и рассказал о своём отношении к большому количеству картин Marvel. По мнению Линделофа, кинокомпании стоит выпускать меньше фильмов.
Это бизнес, это индустрия. И если вы снимаете пару отличных фильмов Marvel, то инстинкт подскажет: «Нам нужно снимать больше таких фильмов, нужно расширять вселенную». А у меня внутри есть другое чувство: «Вау, я бы хотел, чтобы они снимали меньше фильмов, ведь это сделало бы каждый другой фильм более особенным».
Но в то же время Дэймон Линделоф понимает, что если фильмы привлекают внимание, то сложно выпускать их в меньшем количестве, ведь удерживать аудиторию хочет каждая компания.
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