Первый сезон файтинга MultiVersus стартует на следующей неделе

Авторы MultiVersus после переноса первого сезона игры на неопределённый срок наконец-то назвали его дату выхода — первый сезон станет доступен 15 августа. Вместе с этим стала известна и дата добавления Морти из «Рика и Морти». Герой появится в файтинге уже 23-го числа.

Со стартом первого сезона в проекте появятся рейтинговый режим, аркада и новые косметические предметы. Когда в MultiVersus добавят Рика, неизвестно.

Мы рады сообщить, что первый сезон начнётся 15 августа с совершенно новым боевым пропуском, в котором вы сможете зарабатывать внутриигровые награды! Мы также можем подтвердить, что Морти присоединится к списку персонажей 23 августа в рамках первого сезона. Мы с нетерпением ждём возможности рассказать больше в ближайшие недели!

Количество игроков в файтинг перевалило за 10 млн, однако тайтл так и не вышел в России из-за того, что Warner Bros. приостановила деятельность в России.