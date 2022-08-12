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SEGA ни за что не перенесёт выход Sonic Frontiers

SEGA ни за что не перенесёт выход Sonic Frontiers
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О качестве Sonic Frontiers говорить пока рано, поскольку до релиза игры ещё далеко. Игроки просили SEGA перенести проект, однако авторы отказывались передвигать релиз тайтла.

Во время недавнего финансового отчёта старший исполнительный вице-президент SEGA Sammy Коичи Фуказава сообщил, что игру до сих пор не собираются переносить.

В данный момент мы не рассматриваем возможность переноса игры. Мы возлагаем большие надежды на Sonic Frontiers, основную игру, выход которой запланирован на эту зиму.

Таже Фуказава надеется, что на успех Sonic Frontiers повлияет картина «Соник 2 в кино».

Мы возлагаем большие надежды на Sonic Frontiers, главную игру, релиз которой запланирован на эту зиму.

Релиз Sonic Frontiers состоится в конце года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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