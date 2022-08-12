Создатели читов предложили авторам Destiny 2 внедрить их софт в игру

Судебные тяжбы между создателями Destiny 2 из студии Bungie и владельцами сайта по продаже читов AimJunkies продолжаются. Хакеры были вынуждены прекратить продажу нечестных программ, однако они продолжают настаивать на том, что не наносили шутеру ущерба.

В апреле суд отклонил один из исков Bungie, поскольку AimJunkies доказала, что не использовала код разработчиков для создания читов. Более того, хакеры воспользовались лазейкой и сместили фокус в сторону причинённого ущерба, а не нарушения авторских прав. Теперь они заявляют, что они в какой-то мере помогают Bungie, а их софт по функционалу напоминает оверлей Steam.

Мы считаем, что наш софт делает то же самое, что делают многие другие сервисы вроде Steam с их оверлеями, и они не нарушают авторские права.



Bungie утверждает, что мы нанесли ей ущерб, когда на самом деле самые насыщенные месяцы по активности игроков были во времена продаж нашего софта. И мы собираемся доказать это.

Также создатели читов заявили, что их софт делает Destiny 2 лучше — поэтому проблему можно решить, просто внедрив читы в саму игру.

Мы предлагали Bungie работать вместе над решением этой проблемы. Мы считаем, что наш софт нужно внедрить в Destiny, но их гордость и хулиганский менталитет не позволяют им мыслить за рамками.

На момент публикации заметки Bungie пока никак не прокомментировала предложение создателей читов. Разбирательство тем временем продолжается.