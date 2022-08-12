Российские моддеры показали геймплей CS:GO на движке Source 2
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На канале Gabe Follower 2 появился геймплей CS:GO на движке Source 2. Valve пока не переносит шутер на новую версию своего движка, зато с этим успешно справились моддеры из России.
В ролике можно увидеть небольшой фрагмент из создания проекта и много игрового процесса. На разработку ушло полгода, поэтому многие моменты всё ещё могут выглядеть сыровато, но это лишь вопрос времени. В целом такая CS:GO выглядит куда лучше оригинальной.
В этой демонстрации вы увидите первый игровой процесс нашего проекта, конечной целью которого является воссоздание CS:GO на Source 2. Обратите внимание, что этот проект не имеет никакого отношения к Valve.
Пока что у проекта нет точной даты выхода, поскольку его разработка всё ещё ведётся.
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