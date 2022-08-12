Продюсер Resident Evil и Devil May Cry ушёл из Capcom после 27 лет работы
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Культовый разработчик Хироюки Кобаяси объявил об уходе из Capcom после 27 лет работы. Судя по письму от автора, сделал он это ещё в марте, однако сообщил на публику лишь в августе.
Кобаяси в первую очередь известен как продюсер серий Resident Evil, Devil May Cry и Dragon's Dogma. Кроме того, он участвовал в написании сценария для некоторых из вышеупомянутых игр. Он продолжит работу продюсером в китайской компании NetEase Games над новыми проектами студии, о которых он расскажет чуть позже. Свой переход Кобаяси назвал «началом новой эры».
Это уже не первый уход ветеранов Capcom. Ранее из студии ушёл Ёсинори Оно — продюсер серии файтингов Street Fighter, а также Питер Фабиано — один из авторов Resident Evil Village.
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