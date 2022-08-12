Продюсер Resident Evil и Devil May Cry ушёл из Capcom после 27 лет работы

Культовый разработчик Хироюки Кобаяси объявил об уходе из Capcom после 27 лет работы. Судя по письму от автора, сделал он это ещё в марте, однако сообщил на публику лишь в августе.

Кобаяси в первую очередь известен как продюсер серий Resident Evil, Devil May Cry и Dragon's Dogma. Кроме того, он участвовал в написании сценария для некоторых из вышеупомянутых игр. Он продолжит работу продюсером в китайской компании NetEase Games над новыми проектами студии, о которых он расскажет чуть позже. Свой переход Кобаяси назвал «началом новой эры».

Это уже не первый уход ветеранов Capcom. Ранее из студии ушёл Ёсинори Оно — продюсер серии файтингов Street Fighter, а также Питер Фабиано — один из авторов Resident Evil Village.