Главу Samsung Ли Чжэ Ёна помиловали после заключения в тюрьме

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подписал помилование вице-президента Samsung Group Ли Чжэ Ёна, которого суд приговорил к двум годам и шести месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Главу Samsung обвиняли в даче взяток компаниям и фондам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, в размере $ 6 млн.

Кроме того, он предлагал чиновникам взятки в размере $ 38 млн за одобрение слияния Samsung C&T и Cheil Industries. В итоге Ли Чжэ Ён был приговорён к пяти годам тюрьмы, которые затем были заменены на условный срок.

В 2019 году суд повторно рассмотрел дело топ-менеджера и вынес решение о его невиновности в деле по слиянию Samsung C&T и Cheil Industries, в результате чего он вновь получил полный контроль над Samsung. Ли Чжэ Ёна досрочно освободили ещё в прошлом августе после двух с половиной лет заключения, однако только теперь он полноценно вернулся к управлению компанией.