Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь. Самые низкие цены ожидаются в конце августа

По данным «железного» инсайдера под ником Moore's Law Is Dead, видеокарты NVIDIA продолжат дешеветь и дальше. По его словам, компания работает над тем, чтобы избавиться от избытков RTX 3000 у ритейлеров и графических чипов GA102 у производителей.

Таким образом компания хочет сделать так, чтобы к старту продаж RTX 4000 у покупателей не было соблазна приобрести видеокарту из прошлой линейки по куда более привлекательной цене. Один из источников отмечает, что NVIDIA помогает партнёрам избавиться от излишков чипов GA102 в обмен на предварительные закупки графических процессоров на архитектуре Ada Lovelace.

Moore's Law Is Dead заявляет, что снижение цен на видеокарты частично уже помогло справиться с переизбытком RTX 3090 и RTX 3090 Ti на рынке. В ближайшем будущем компания планирует понизить стоимость на RTX 3080 и RTX 3080 Ti — пик самых низких цен придётся на конец августа.