Iceiceice нашёл новую команду после ухода из Team Secret по Dota 2

Легендарный сингапурский киберспортсмен Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян присоединился к составу азиатского коллектива SMG. 32-летний игрок в Dota 2 вернётся в родной регион спустя два года в Америке и Европе.
Бронзовый призёр самого первого The International остался без команды несколько дней назад. После неудачного выступления Team Secret в региональной лиге Dota Pro Circuit европейский клуб решил заменить iceiceice на другого оффлейнера — им стал Роман Resolut1on Фоминок.
Примечательно, что в новой команде Дэрил будет выступать с ещё одним бывшим игроком Team Secret. MidOne представлял эту команду в 2016–2019 годах, а затем вернулся в Юго-Восточную Азию и основал SMG.
Обновлённый cостав SMG по Dota 2:
- Чжэн MidOne Йек Най;
- Кам Бун Moon Сенг;
- Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян;
- Тью Сун AhFu Чуан;
- Вилсон Poloson Кох.
Первые официальные матчи пятёрка проведёт в рамках регионального турнира GAMERS GALAXY: Invitational Series, который состоится 18–20 августа в Таиланде. SMG также выступит на квалификации к чемпионату мира The International 2022.
32-летний Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян начал профессиональную карьеру в 2005 году, в DotA Allstars он представлял сильнейшую команду Азии — Zenith. На The International 2011 по Dota 2 сингапурский игрок занял третье место, а затем ещё два раза доходил до топ-4, становился чемпионом DAC 2018, G-League и десятков других крупных турниров.
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