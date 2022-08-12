В России появился новый праздник — День анимации. Его отмечают 8 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации. Его будут праздновать ежегодно 8 апреля.

Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля.

Дата была выбрана неслучайно — именно 8 апреля 1912 года вышел первый российский мультфильм под названием «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Работа Владислава Старевича рассказывала историю любви между царицей жуков-рогачей Люканидой и графом Геросом из враждебного племени жуков-усачей.

Ленту можно посмотреть полностью бесплатно на YouTube-канале «Классика советского кино».