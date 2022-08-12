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Netflix анонсировал четвёртый сезон антологии «Любовь, смерть и роботы»

Netflix анонсировал четвёртый сезон антологии «Любовь, смерть и роботы»
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Netflix внезапно выпустил тизер четвёртого сезона антологии «Любовь, смерть и роботы». В небольшом ролике авторы показали лишь подзаголовок — Volume F***! (Часть F***!).

Фрагмент из тизера

Фрагмент из тизера

Фото: Netflix

Подробности, дату релиза и имена создателей нового сезона пока не объявили. Ранее соавтор сериала Дэвид Финчер заявлял, что фанатов шоу ждёт нечто ещё более необычное, чем они могут себе представить. Судя по всему, продолжение не заставит себя долго ждать.

«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает уникальную историю и выполнен в собственном визуальном стиле. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го, третий — в мае 2022-го.

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