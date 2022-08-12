«Человек-паук» вышел на ПК и сразу оказался на торрентах
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12 августа на ПК вышел Marvel’s Spider Man Remastered — переиздание «Человека-паука» от Insomniac Games. Проект доступен в Steam и Epic Games Store, однако в России игра так и не вышла из-за ухода издателя Sony с рынка страны.
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Судя по всему, «Паучок» вышел без защиты Denuvo, из-за чего игру моментально взломали пираты. Прямо сейчас игра уже раздаётся на всех популярных трекерах по всему миру. Так что в этот раз усилия хакерши Empress не потребуются.
Многие издания называют ПК-порт «Человека-паука» одним из лучших переизданий на платформе. Игра похорошела и выглядит даже лучше, чем на PS5. Подробное сравнение со всеми деталями мы опубликовали в отдельном материале.
Новость по темеПервые оценки и детальное сравнение «Человека-паука» на ПК и PS5
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