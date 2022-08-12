Голливудский фильм по Ghost of Tsushima будет снят на японском языке

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью Collider рассказал, что планирует снять экранизацию Ghost of Tsushima на японском языке с актёрами из Японии. Более того, он практически уверен, что в таком виде ленту будут показывать в США и других странах.
Если мы сделаем всё правильно, фильм будет визуально поразительным с отличными персонажами. [...] С японскими актёрами на японском. И Sony поддержала нашу идею.
Стахелски очень любит японскую культуру и намерен снять экранизацию с полным уважением к стране и её истории.
Я люблю эту страну, люблю её людей и люблю этот язык. Снять фильм на чужом для меня языке с учётом другой культуры, да ещё и с учётом интересов западных зрителей будет непросто.
Постановщик уверен, что американцы смогут проникнуться атмосферой грядущего фильма и переступят через страх читать субтитры во время просмотра блокбастера. Стахелски отмечает, что постарается при съёмках максимально упростить задачу для зрителей, — вспомните фильмы с Джеки Чаном и его экспрессивным лицом.
Вдобавок режиссёр подтвердил, что не стоит ожидать настолько нетривиального фильма за $ 200 млн. Бюджет будет скромнее — никто в здравом уме не выделит столько денег на такую авантюру. Она точно не окупится.
***
Ghost of Tsushima вышла два года назад и в одночасье стала хитом PlayStation. Игра рассказывает о нападении монголов на японский остров Цусима, а игроки в роли самурая должны попытаться победить захватчиков и вернуть контроль над регионом.
- 12 августа 2022
-
21:18
-
21:06
-
20:49
-
20:30
-
20:14
-
19:37
-
19:12
-
18:58
-
18:32
-
18:15
-
17:50
-
17:47
-
17:28
-
16:55
-
16:24
-
16:03
-
15:47
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:35
-
13:19
-
13:12
-
12:43
-
12:42
-
11:44
-
11:05
-
10:27
-
09:58
-
09:50
-
09:18
-
04:53