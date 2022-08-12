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Фильм по игре «Призрак Цусимы» будет снят на японском языке

Голливудский фильм по Ghost of Tsushima будет снят на японском языке
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Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью Collider рассказал, что планирует снять экранизацию Ghost of Tsushima на японском языке с актёрами из Японии. Более того, он практически уверен, что в таком виде ленту будут показывать в США и других странах.

Если мы сделаем всё правильно, фильм будет визуально поразительным с отличными персонажами. [...] С японскими актёрами на японском. И Sony поддержала нашу идею.

Стахелски очень любит японскую культуру и намерен снять экранизацию с полным уважением к стране и её истории.

Я люблю эту страну, люблю её людей и люблю этот язык. Снять фильм на чужом для меня языке с учётом другой культуры, да ещё и с учётом интересов западных зрителей будет непросто.

Постановщик уверен, что американцы смогут проникнуться атмосферой грядущего фильма и переступят через страх читать субтитры во время просмотра блокбастера. Стахелски отмечает, что постарается при съёмках максимально упростить задачу для зрителей, — вспомните фильмы с Джеки Чаном и его экспрессивным лицом.

Вдобавок режиссёр подтвердил, что не стоит ожидать настолько нетривиального фильма за $ 200 млн. Бюджет будет скромнее — никто в здравом уме не выделит столько денег на такую авантюру. Она точно не окупится.

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Ghost of Tsushima вышла два года назад и в одночасье стала хитом PlayStation. Игра рассказывает о нападении монголов на японский остров Цусима, а игроки в роли самурая должны попытаться победить захватчиков и вернуть контроль над регионом.

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