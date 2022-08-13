В Госдуме назвали условие разблокировки «Инстаграма»* в России

Социальная сеть «Инстаграм»* до сих пор заблокирована в России, однако её ещё могут разблокировать. Об этом рассказал депутат Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, представителям социальной сети достаточно принести извинения, каких-то особых действий не требуется. После этого Роскомнадзор сможет вести диалог «конструктивно».

Причем не нужно будет преклонять колено или каким-то другим специфическим образом извиняться, как это принято сегодня в западной культуре. Достаточно официальных извинений и признать свою ошибку.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.