Видео: ремейк «Готики» сравнили с оригиналом

Вчера во время конференции THQ Nordic представили свежий трейлер ремейка «Готики». В ролике не показали геймплей, но в нём можно увидеть шахту, персонажей и монстров, которые в конце нападают на людей.

На канале callHardmoor появилось сравнение того же места в ремейке и оригинале. Само собой, обновлённая версия культового проекта смотрится свежее и интереснее. Это касается как моделей персонажей, так и текстур в целом. Также у ремейка есть впечатляющее освещение и детализация многих объектов.

Несмотря на демонстрацию свежего ролика, авторы ремейка «Готики» до сих пор не назвали точную дату релиза. Известно, что проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а на старых консолях и Nintendo Switch не появится. Детали раскроют позже.