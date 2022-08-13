Видео: ремейк «Готики» сравнили с оригиналом
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Вчера во время конференции THQ Nordic представили свежий трейлер ремейка «Готики». В ролике не показали геймплей, но в нём можно увидеть шахту, персонажей и монстров, которые в конце нападают на людей.
На канале callHardmoor появилось сравнение того же места в ремейке и оригинале. Само собой, обновлённая версия культового проекта смотрится свежее и интереснее. Это касается как моделей персонажей, так и текстур в целом. Также у ремейка есть впечатляющее освещение и детализация многих объектов.
Несмотря на демонстрацию свежего ролика, авторы ремейка «Готики» до сих пор не назвали точную дату релиза. Известно, что проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а на старых консолях и Nintendo Switch не появится. Детали раскроют позже.
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