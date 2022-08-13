Умер геймдизайнер Diablo 3 и ветеран Blizzard Трэвис Дэй
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В социальных сетях сообщили о смерти Трэвиса Дэя — геймдизайнера Diablo 3, который проработал в Blizzard более 13 лет. Мужчине было 41 год, о его кончине сообщила сестра.
По словам Рэйчел Дэй, семья и друзья очень любили Трэвиса, его будет очень не хватать. Подробностей о причинах смерти сестра мужчины не раскрыла.
Морган и я с сожалением сообщаем, что наш брат, Трэвис Дэй, скончался вчера в возрасте 41 года. Друзья и семья очень любили Трэвиса, и его будет очень не хватать.
Дэй начал работать в Blizzard в 2005 году, а в 2018 покинул компанию и перешёл в Phoenix Labs, в которой работал над экшеном Dauntless. Дэй также был геймдизайнером World of Warcraft и многих дополнений для различных игр Blizzard.
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