«Кунг-фу Панда 4» всё-таки снимут. Выход в 2024 году

Как сообщает издание Variety, кинокомпания Universal Pictures дала зелёный свет продолжению «Кунг-Фу Панды». Производство четвёртой части стартовало совсем недавно, а выпустить анимационную картину в кинотеатрах планируют 8 марта 2024 года — через восемь лет после релиза третьей ленты.

Каких-либо деталей мультфильма пока нет, однако известно, что события сиквела вновь развернутся в Китае. К озвучке главного героя, скорее всего, вернётся Джек Блэк, который исполнял роль панды по имени По во всех полнометражных картинах и в недавнем мультсериале от Netflix.

«Кунг-Фу Панда» — серия мультфильмов, повествующая об антропоморфной панде по имени По, которая становится настоящим мастером кунг-фу. За три картины франшиза собрала в мировом прокате более $ 2 млрд и несколько раз была номинирована на премию «Оскар».