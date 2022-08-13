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«EGS отлично подходит для инди». Автор оригинальной XCOM вступился за Epic Games Store

«EGS отлично подходит для инди». Автор оригинальной XCOM вступился за Epic Games Store
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Автор оригинальной XCOM Джулиан Голлоп рассказал о своём отношении к Epic Games Store. Как оказалось, разработчик очень ценит магазин от Epic Games, ведь именно благодаря ему он смог выпустить более качественного духовного наследника культовой игры — Phoenix Point.

Ещё до релиза разработчик заключил сделку с издательством, по итогам которой тактический экшен стал эксклюзивом Epic Games Store на целый год, а команда получила дополнительное финансирование своего проекта. Голлоп всё ещё считает, что это было верным решением — даже несмотря на жёсткую критику фанатов.

Когда мы объявили, что наша игра станет эксклюзивом для Epic Games Store, было много негатива от игроков. Тогда к магазину относились крайне враждебно, плюс в интернете ходили теории заговора, мол, в приложение встроена утилита для шпионажа.

На самом деле EGS отлично подходит для многих инди. Конечно, это был ещё один способ получить финансирование, что для небольшой команды настоящая редкость. У нас были дополнительные деньги, которые пошли на создание игры — в противном случае мы бы остались без них. Так что это действительно помогло улучшить качество Phoenix Point, помогло нам выпустить её раньше, чем позже, и позволило нам добавить больше контента.

Phoenix Point вышла 3 декабря 2019 года эксклюзивно в Epic Games Store и получила в основном смешанные отзывы от игроков и прессы из-за множества багов и странных геймплейных решений. Через год игра добралась до Steam, а в октября 2021-го вышла и на PS4 с Xbox One.

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