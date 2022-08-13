Хидео Кодзима может представить свою новую игру на gamescom 2022

Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима, автор Metal Gear и Death Stranding, рассказал в своём «твиттере» о ходе работы над каким-то видео. Разработчик заявил, что закончил предварительный монтаж некоего ролика и приложил скриншот видео и аудиодорожек из редактора.

Кодзима известен тем, что работает над трейлерами своих игр самостоятельно, поэтому фанаты тут же приняли запись автора за намёк на скорый анонс своей будущей игры. Если это действительно так, то ролик наверняка можно будет увидеть 23 августа на Opening Night Live — церемонии открытия выставки gamescom от продюсера Джеффа Кили. Ведущий уже успел пообещать несколько сюрпризов — и проект культового геймдизайнера может стать одним из них.

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Прямо сейчас Хидео Кодзима работает над Death Stranding 2 и некой облачной игрой для Microsoft. Каких-либо деталей о проектах пока нет.