Билеты на The International закончились за 15 минут. Теперь их перепродают втрое дороже

Сотни фанатов киберспорта и Dota 2 не смогли приобрести билеты на чемпионат мира The International в Сингапуре. Многие столкнулись с багами платформы при попытки купить тикеты, а кто-то просто не успел к моменту реализации — спустя 15 минут после открытия все билеты были проданы.
Игроки отмечают, что большая часть пропусков на турнир оказалась в руках перекупщиков из-за проблем системы Ticketmaster. Объявления о продаже билетов уже появились на сторонних сайтах — цена на заветный квиток выросла в несколько раз. Если изначально самый дорогой билет стоил $ 360, то теперь за проход на TI11 просят от тысячи долларов.
Фото: Reddit
Чемпионат мира по Dota 2 The International 2022 пройдёт в октябре в Сингапуре. Решающие матчи турнира состоятся на Сингапурском крытом стадионе, который вмещает 12 000 человек.
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