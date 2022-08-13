Симпл неожиданно пропустит первый крупный турнир по CS:GO после перерыва

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев оставил загадочное сообщение в личных соцсетях. Снайпер NAVI объявил, что скоро его поклонников ждёт крупный анонс — связан ли он с его профессиональной карьерой, неизвестно.

Через несколько часов стало известно, что s1mple по личным причинам решил пропустить первый буткемп Natus Vincere после летнего перерыва. Костылев также не сыграет на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2022 в Копегагене — его заменит Даниил Headtr1ck Валитов из академии клуба.

Фото: Соцсети s1mple

Ранее s1mple несколько раз говорил, что размышляет о продолжении карьеры в NAVI. Игрок представлял клуб с августа 2016 года, вместе с «рождёнными побеждать» выиграл десятки турниров, в том числе PGL Major Stockholm в прошлом году.